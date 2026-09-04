محافظ مطروح يتابع أزمة انقطاع الكهرباء ويؤكد تأمين المنشآت الحيوية حتى استقرار التيار

تابع اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ مطروح، من خلال مركز السيطرة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، تداعيات انقطاع التيار الكهربائي الذي وقع في تمام 5:30 صباح الجمعة 4 سبتمبر 2026، عن مناطق غرب المحافظة من مرسى مطروح حتى السلوم، نتيجة انسحاب الجهد عن المحافظة .

وفور وقوع الانقطاع، تم رفع درجة الاستعداد والتنسيق الفوري بين قطاعات الكهرباء والصحة ومجلس مدينة مرسى مطروح، مع إعطاء الأولوية لتأمين المنشآت والخدمات الحيوية، وفي مقدمتها روافع ومحطات مياه الشرب والصرف الصحي، والمخابز، والمستشفيات، ومتابعة مصادر التغذية الاحتياطية بها.

تم تشغيل المولد الاحتياطي بمستشفى مطروح العام واستدعاء فرق الصيانة، مع التنسيق لتوفير مولد إضافي من شركة الكهرباء، والتواجد الميداني لقيادات الصحة وإدارة المستشفى لتأمين الحالات التي تعتمد على الأجهزة الطبية، حيث تم تأمين 26 حالة حرجة بمستشفى مطروح العام ومستشفى الأطفال، إلى جانب تشغيل المولدات الاحتياطية بمستشفيات النجيلة وبراني والسلوم بصورة مستقرة.

وبالتوازي، تم تكثيف جهود تحديد أسباب انقطاع الجهد وتسريع أعمال إعادة التغذية، مع المتابعة اللحظية من مركز السيطرة، حيث بدأت الأحمال الكهربائية في العودة تدريجيًا إلى مرسى مطروح وبراني والنجيلة والسلوم.

وتم التنسيق والمتابعة بين الجهات على مدار الساعة، حتى استقرار التغذية الكهربائية بالكامل، وضمان انتظام الخدمات الأساسية وتأمين المنشآت الحيوية والمواطنين.