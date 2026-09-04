محافظ البحيرة تتفقد مشروع الصرف الصحي بقرية سمخراط لخدمة 20 ألف نسمة

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تفقدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، مشروع الصرف الصحي بقرية سمخراط التابعة لمركز الرحمانية، لمتابعة الموقف التنفيذي والتأكد من انتظام الأعمال وفق الجداول الزمنية المحددة.

ويتضمن المشروع محطة رفع وشبكة انحدار بطول 15 كم وخط طرد بطول 8 كم، بالإضافة إلى 5 عدايات بنظام الدفع الموجه، بإجمالي أطوال يبلغ 23 كم، لخدمة نحو 20 ألف نسمة من أهالي القرية.

وأكدت محافظ البحيرة أهمية تكثيف معدلات التنفيذ والالتزام بالبرامج الزمنية، وسرعة الانتهاء من الأعمال ودخول المشروع الخدمة، باعتبار مشروعات الصرف الصحي من أهم المشروعات المرتبطة بتحسين جودة الحياة والارتقاء بمستوى الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين.

ويُنفذ المشروع ضمن خطة الدولة للتوسع في خدمات مياه الشرب والصرف الصحي ورفع كفاءة البنية التحتية بالمحافظة، من خلال الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة.