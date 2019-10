كلوب: كنت سأرحل عن ليفربول في هذه الحالة

علق الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول، على الفيديو التحفيزي للأمريكي جيسي مارش المدير الفني لسالزبورج النمساوي بين شوطي مواجهة الريدز والفريق النمساوي والتي أقيمت يوم الأربعاء الماضي في ملعب أنفيلد، بدور المجموعات من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وقال كلوب، اليوم الجمعة، في المؤتمر الصحفي لمباراة ليستر المقرر لها غد السبت، عن فيديو مدرب سالزبورج من داخل غرفة الملابس في أنفيلد:"إذا وضع نادي ليفربول كاميرا عليّ في مثل هذه الطريقة، فسأغادر النادي".

وحفز مدرب سالزبورج لاعبيه بين شوطي المباراة وذلك لخسارتهم في الشوط الأول (3-0) قبل أن يعود الفريق النمساوي بفضل تعليمات مديره الفني لنتيجة المباراة في الشوط الثاني ويتعادل، لكن محمد صلاح نجم الريدز خطف الـ3 نقاط لليفربول وسجل الهدف الرابع وانتهت المباراة بفوز الليفر (4-3).

ومن المقرر أن يلتقي ليفربول غدا السبت مع ليستر سيتي في مواجهة الأسبوع الثامن من الدوري الإنجليزي على ملعب أنفيلد رود.

😶 "If @LFCTV did that...I would leave the club!"



🙅‍♂ Jurgen Klopp does NOT want to see a video camera put in the @LFC dressing room.



👀 cc. @RedBullSalzburg pic.twitter.com/weDz7jHP4q