قال زاهي حواس، وزير الآثار الأسبق، إنه لا يوجد أي دليل يكشف من هو فرعون الخروج، مشيرًا إلى وجود دليل وحيد على عصر النبي موسى، وهو لوحة مرنبتاح بالمتحف المصري، وتتضمن نصًا يقول إن شعب بني إسرائيل انتهت بذرته تمامًا.



وأضاف خلال لقائه في برنامج «نظرة»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، اليوم الخميس، أن هذا دليل على وجود مرنبتاح في مصر وقت خروج إسرائيل منها، وبالتالي فرعون الخروج لابد أن يكون قبل مرنبتاح؛ لكن لا دليل يقر بذلك.



وأوضح أن كل ما يقال عن مقابر الأنبياء مجرد تخيلات ليس لها أدلة مطلقًا حتى الآن، مضيفًا أنه يوجد لوحة يطلق عليها لوحة المجاعة تصف بالتحديد ما حدث بين فرعون والنبي يوسف لكنها ترجع للعصر الروماني ولا دليل هل يكون لها عصر قديم أم لا.



وذكر أنه تم اكتشاف وجود 37 أسيويًا في مقبرة من مقابر بني حسن يقال إن رئيسهم هو النبي إبراهيم، لكن لا دليل على ذلك أيضًا، مشيرًا إلى أنه حتى الآن تم اكتشاف 30% فقط من آثار مصر ومازال 70% في باطن الأرض، ويمكن أن يُكتشف دليل في المستقبل على وجود مقابر الأنبياء.