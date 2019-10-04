 نائب رئيس البرلمان العراقي: جلسة غدا السبت لبحث تداعيات المظاهرات - بوابة الشروق
الجمعة 4 أكتوبر 2019 6:58 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما رأيك في اختيار حسام البدري لتدريب المنتخب الوطني الأول لكرة القدم؟
النتـائـج تصويت

نائب رئيس البرلمان العراقي: جلسة غدا السبت لبحث تداعيات المظاهرات

البرلمان العراقي
البرلمان العراقي
(د ب أ)
نشر فى : الجمعة 4 أكتوبر 2019 - 4:55 م | آخر تحديث : الجمعة 4 أكتوبر 2019 - 4:55 م

أعلن حسن الكعبي، نائب رئيس البرلمان العراقي، اليوم الجمعة أن البرلمان سيعقد غدا السبت جلسة تخصص لبحث تداعيات المظاهرات التي تشهدها بعض المحافظات العراقية وكيفية تلبية طلبات المتظاهرين.

وقال الكعبي "سنعمل على تشريع قانون المحرومية بشأن تخصيص 5 بالمئة من رواتب الرئاسيات الثلاث (الجمهورية- مجلس الوزراء- البرلمان) للمحرومين والمتعففين (الفقراء).

كما دعا إلى تخصيص 25 الف فرصة عمل لحملة الشهادات العليا.

ومن ناحية أخرى، دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، كتلة نواب سائرون في البرلمان بزعامته إلى تعليق عضويتهم في المجلس .

وقال الصدر في تغريدة له على موقع تويتر "إن ذلك يستمر لحين صدور برنامج وزاري يرضي الشعب والمرجعية الدينية".

وطالب الكتل البرلمانية الأخرى إلى أن تحذو حذو كتلة سائرون.

وتشهد بعض المحافظات العراقية مظاهرات منذ الثلاثاء الماضي احتجاجا على تردي الاوضاع الاقتصادية والفساد في البلاد.

وبحسب مفوضية حقوق الانسان العراقية لقى 38 شخصا حتفهم خلال الاحتجاجات .

ولم يصدر بيان حكومي رسمي بشأن القتلى خلال المظاهرات.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك