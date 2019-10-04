نائب رئيس البرلمان العراقي: جلسة غدا السبت لبحث تداعيات المظاهرات

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن حسن الكعبي، نائب رئيس البرلمان العراقي، اليوم الجمعة أن البرلمان سيعقد غدا السبت جلسة تخصص لبحث تداعيات المظاهرات التي تشهدها بعض المحافظات العراقية وكيفية تلبية طلبات المتظاهرين.

وقال الكعبي "سنعمل على تشريع قانون المحرومية بشأن تخصيص 5 بالمئة من رواتب الرئاسيات الثلاث (الجمهورية- مجلس الوزراء- البرلمان) للمحرومين والمتعففين (الفقراء).

كما دعا إلى تخصيص 25 الف فرصة عمل لحملة الشهادات العليا.

ومن ناحية أخرى، دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، كتلة نواب سائرون في البرلمان بزعامته إلى تعليق عضويتهم في المجلس .

وقال الصدر في تغريدة له على موقع تويتر "إن ذلك يستمر لحين صدور برنامج وزاري يرضي الشعب والمرجعية الدينية".

وطالب الكتل البرلمانية الأخرى إلى أن تحذو حذو كتلة سائرون.

وتشهد بعض المحافظات العراقية مظاهرات منذ الثلاثاء الماضي احتجاجا على تردي الاوضاع الاقتصادية والفساد في البلاد.

وبحسب مفوضية حقوق الانسان العراقية لقى 38 شخصا حتفهم خلال الاحتجاجات .

ولم يصدر بيان حكومي رسمي بشأن القتلى خلال المظاهرات.