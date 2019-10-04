حقوق الإنسان العراقية: مقتل 31 شخصا خلال احتجاجات تطالب بمحاربة الفساد

أفادت مفوضية حقوق الإنسان العراقية، بمقتل 31 شخصا في الاحتجاجات التي يشهدها العراق للمطالبة بمكافحة الفساد.

كان المتحدث باسم علي البياتي، عضو مجلس المفوضية، أفاد أمس الخميس، بمقتل 25 شخصا بينهم عنصران بقوات الأمن، وإصابة 1484 شخصا بينهم 401 من رجال الأمن، خلال الاحتجاجات التي شهدت اشتباكات مع قوات الأمن في عدة محافظات عراقية.

وشهدت محافظة ذي قار سقوط أكبر عدد من القتلى خلال المظاهرات الاحتجاجية الغاضبة التي تجتاح البلاد حاليا في المحافظات العراقية التي تقطنها أغلبية شيعية، للمطالبة بمحاربة الفساد وحل أزمة البطالة وتحسين الخدمات، حسبما أفاد المتحدث باسم البياتي في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).

يذكر أن عددا من المحافظات إلى جانب بغداد تشهد حظرا للتجوال، كما قطعت شبكة الإنترنت وحجبت شبكات التواصل الاجتماعي في بعض المناطق.