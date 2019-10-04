الصدر يدعو الحكومة العراقية إلى الاستقالة وإجراء انتخابات مبكرة تحت إشراف أممي

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دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر مساء اليوم الجمعة، الحكومة العراقية إلى الاستقالة وإجراء انتخابات مبكرة تحت إشراف أممي، وفق ما أفادت قناة " السومرية".

وفي وقت سابق اليوم، دعا الصدر، كتلة نواب سائرون في البرلمان بزعامته إلى تعليق عضويتهم في المجلس.

وقال الصدر في تغريدة له على موقع تويتر"إن ذلك يستمر لحين صدور برنامج وزاري يرضي الشعب والمرجعية الدينية".

وطالب الصدر الكتل البرلمانية الأخرى إلى أن تحذو حذو كتلة سائرون.

وتشهد بعض المحافظات العراقية مظاهرات منذ الثلاثاء الماضي احتجاجا على تردي الاوضاع الاقتصادية والفساد في البلاد.