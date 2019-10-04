 الصدر يدعو الحكومة العراقية إلى الاستقالة وإجراء انتخابات مبكرة تحت إشراف أممي - بوابة الشروق
الجمعة 4 أكتوبر 2019 11:07 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما رأيك في اختيار حسام البدري لتدريب المنتخب الوطني الأول لكرة القدم؟

النتـائـج تصويت

الصدر يدعو الحكومة العراقية إلى الاستقالة وإجراء انتخابات مبكرة تحت إشراف أممي

انتخابات
انتخابات
بغداد - د ب أ:
نشر فى : الجمعة 4 أكتوبر 2019 - 9:50 م | آخر تحديث : الجمعة 4 أكتوبر 2019 - 9:50 م

دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر مساء اليوم الجمعة، الحكومة العراقية إلى الاستقالة وإجراء انتخابات مبكرة تحت إشراف أممي، وفق ما أفادت قناة " السومرية".

وفي وقت سابق اليوم، دعا الصدر، كتلة نواب سائرون في البرلمان بزعامته إلى تعليق عضويتهم في المجلس.

وقال الصدر في تغريدة له على موقع تويتر"إن ذلك يستمر لحين صدور برنامج وزاري يرضي الشعب والمرجعية الدينية".

وطالب الصدر الكتل البرلمانية الأخرى إلى أن تحذو حذو كتلة سائرون.

وتشهد بعض المحافظات العراقية مظاهرات منذ الثلاثاء الماضي احتجاجا على تردي الاوضاع الاقتصادية والفساد في البلاد.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك