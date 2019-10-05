الصحة الهولندية: وفاة 3 أشخاص بعد تناول نقانق ملوثة بالبكتيريا

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قالت السلطات الصحية الهولندية اليوم الجمعة، إن ثلاثة أشخاص توفوا خلال العامين الماضيين بسبب تناولهم النقانق الملوثة ببكتيريا الليستيريا.

وأضاف المعهد الهولندي الوطني للصحة العامة والبيئة أن داء الليستريات أدى أيضًا إلى حدوث حالة إجهاض.

وداء الليستريات خطير بشكل خاص على النساء الحوامل، وحديثي الولادة وكبار السن والأشخاص الذين يعانون من ضعف جهاز المناعة.

وتحدث العدوى عن طريق تناول الطعام الملوث ببكتيريا جرثومة الليستيرية المستوحدة.

ويعتقد المعهد أن النقانق الملوثة جاءت من شركة هولندية في مدينة ألسمير بشمال هولندا، وقد تم إغلاق الشركة مؤقتًا من قبل السلطات.

وأوضح المعهد أنه تم الإبلاغ عن 20 حالة إصابة بالليستيريا من منتجات النقانق في هولندا خلال العامين الماضيين