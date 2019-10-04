ميودراج يستيش يعلن قائمة الإسماعيلي لمباراة دجلة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن الصربي ميودراج يستيش المدير الفني لفريق الكرة الأول بالإسماعيلي قائمة لاعبيه لملاقاة وادى دجلة غدا السبت في المباراة التي من المقرر أن تقام ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الممتاز .

وشهدت القائمة الظهور الأول محليا لكاستيلو ومحمود عبد المنصف في ظل خروج محمد فوزى وإبراهيم أبو اليزيد بسبب إيقاف الأول بعد حصوله على بطاقة حمراء وإصابة الأخير.

القائمة كاملة كالتالي :

حراسة المرمى : محمد مجدى عبد الفتاح ، محمود عبد المنصف.

خط الدفاع : محمد مجدى الجمل ، باهر المحمدي ، محمد هاشم ، أحمد فتحي “كاستيلو”، أسامة إبراهيم ، أحمد أيمن.

خط الوسط : عماد حمدي ، محمد بيومي ، محمود دونجا ، أحمد مدبولي ، همام طارق ، عبد الرحمن مجدى ، محمد صادق.

خط الهجوم : شيلونجو ، بيكيتي سيلفا ، محمد حمدي زكى ، محمد الشامي ، وجيه عبد الحكيم.