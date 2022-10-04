كوريا الجنوبية تسقط قنبلتين فوق جزيرة بالبحر الأصفر

أسقطت القوات المسلحة في كوريا الجنوبية قنبلتين دقيقتي التوجيه، من طائرة مقاتلة طراز اف-15 كيه، فوق جزيرة جيكدو غير المأهولة، والتي تقع إلى الغرب من شبه الجزيرة الكورية، ردا على التجربة الصاروخية الأخيرة التي أجرتها كوريا الشمالية.



وذكرت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء، اليوم الثلاثاء، أن الجيش الكوري الجنوبي أجرى تدريبات جوية مشتركة مع مقاتلات أمريكية طراز اف-16.



وكانت القوات الكورية الشمالية أطلقت، قبل بضعة ساعات فقط، صاروخا متوسط المدى فوق الأرخبيل الياباني.



وقال وزير الدفاع الياباني ياسوكازو هامادا إن البيانات الأولية تشير إلى أن الصاروخ بلغ مداه 4500 كيلومتر، وهو أبعد مدى يصله صاروخ كوري شمالي.