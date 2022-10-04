إيران: أمريكا تظهر تفهما أفضل خلال المباحثات النووية الأخيرة

قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، إن الولايات المتحدة الأمريكية أظهرت "تفهما أفضل" خلال المباحثات النووية الأخيرة مع إيران، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء الطلبة الإيرانية.



وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، أن الوزير قال إنه "من الممكن" التوصل لاتفاق إذا استمرت الولايات المتحدة في الالتزام بنهجها الواقعي الحالي. وأضاف أن إجراءات رفع العقوبات "تسير في المسار الصحيح".



وكانت إيران قد قالت أمس الاثنين، إنه لا تزال هناك فرصة لإحياء الاتفاق النووي مع القوى الدولية الكبرى.



ونقلت وكالة مهر الإيرانية للأنباء عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية ناصر كنعاني، في مؤتمر صحفي، قوله إنه "لا تزال هناك إمكانية وفرصة للاتفاق واستئناف تنفيذ خطة العمل الشاملة المشتركة".



وأشار إلى أن الاجتماع الأخير للجمعية العامة للأمم المتحدة كان فرصة جيدة لإجراء مفاوضات جانبية، وتبادل الرسائل بين إيران والولايات المتحدة من خلال وسطاء وكبار المسؤولين في بعض الدول.