الكرملين يعلق على إغلاق كييف باب التفاوض مع موسكو

علق المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، على رفض كييف إجراء مفاوضات مع موسكو، قائلا إن أي مفاوضات تحتاج إلى طرفين، لذلك سننتظر تغييرا في موقف الرئيس الأوكراني الحالي، أو خليفته.

وقال بيسكوف إنه لا توجد أية إمكانية للتوصل لاتفاقيات بشأن أوكرانيا في ضوء رفض كييف للحوار، حيث إن هناك حاجة إلى طرفين للمفاوضات، بحسب موقع "روسيا اليوم" الإخباري.

وأضاف أنه للتفاوض مع أوكرانيا يجب انتظار حدوث تغيير في موقف الرئيس الأوكراني الحالي فلاديمير زيلينسكي، أو موقف الرئيس الذي سيخلفه، ويغير موقفه لصالح الشعب الأوكراني.

وأوضح بيسكوف أن الجانب الروسي، ومن منذ البداية، وحتى قبل العملية العسكرية الخاصة، سعى لتحقيق الشروط التي قدمتها روسيا الاتحادية من خلال "وسائل التفاوض السياسية والدبلوماسية والسلمية".

وفي وقت سابق، وقع رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي مرسوما بشأن تنفيذ قرار مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني بشأن عدم إجراء مفاوضات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين