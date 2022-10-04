الرئيسي الكيني: على إفريقيا أن تتجاوز الوقود الأحفوري

حث رئيس كينيا وليام روتو، الذي تولى المنصب الشهر الماضي، أفريقيا على تبني استخدام الطاقة المتجددة، لينشق عن نظرائه في القارة الذين يمضون قدما في خطط لتطوير مصادر الغاز الطبيعي، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.

وقال روتو في مقال رأي في صحيفة "الجارديان" التي تصدر بالمملكة المتحدة اليوم الثلاثاء إن أفريقيا ستحتاج إلى تمويل وتكنولوجيا من الدول الثرية كي تعزز توليد الطاقة من المصادر المتجددة وتتكيف مع مناخ أكثر دفئا.

ولفت روتو إلى أن كينيا، على العكس من دول أفريقية عديدة، تولد بالفعل 92% من طاقتها من مصادر متجددة وتهدف إلى زيادة النسبة إلى 100% بحلول 2030، مشيرا إلى الطاقة الحرارية الأرضية بالبلاد وطاقة الرياح ومحطات توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية.

وأضاف: "لسنا بحاجة إلى تدمير المناخ كي نزدهر. وبدلا من السير على خطى السابقون فيما يتعلق بالوقود الأحفوري، يمكننا أن نتخطى هذه الطاقة الملوثة".