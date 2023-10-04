محامي كهربا: سنسدد غرامة الزمالك «كاش»

زف أشرف عبد العزيز، محامي كهربا، نبأ سارًا لجماهير النادي الأهلي، بخصوص اقتراب حل أزمة غرامة محمود كهربا، لاعب القلعة الحمراء، والغرامة المستحقة لنادي الزمالك، وسداد تلك الغرامة كاش بنهاية أكتوبر الجاري.

قال أشرف عبد العزيز في مداخلة هاتفية لبرنامج "اللعيب" عبر قناة "إم بي سي مصر" :" كهربا سيدفع فلوس نادي الزمالك كاش، هناك مفاوضات في الوقت الحالي بين المحامي الدولي الخاص بـ كهربا، والمحامي الدولي الخاص بنادي الزمالك، شغل محاميين مع بعضهما".

أضاف أشرف عبد العزيز:" هناك مفاوضات بين المحامين الخاصين بكهربا "المحامي الدولي" والمحامي الدولي الخاص بنادي الزمالك، على أساس أنه عندما يتم الاتفاق بين الطرفين، سيتم سداد الفلوس كاش، ويأتي مجلس إدارة نادي الزمالك الجديد ويوقع على الاتفاق".

أوضح محامي كهربا:" النيات بدأت تتلاقى، ولم نعرض أبدًا طلب تقسيط الغرامة، هناك الآن مفاوضات جدية لسداد غرامة كهربا كاش، مع التخفيض".

تابع اشرف عبد العزيز:" الدفع بالجنيه أم بالدولار؟ خليها في وقتها".

أكد أشرف عبد العزيز:" جميع الأطراف لديها مرونة، سواء من جانب محاميين كهربا أو من محاميين نادي الزمالك".

أتم أشرف عبد العزيز:" نبشر جماهير النادي الأهلي باقتراب الانتهاء من ملف كهربا، وإن شاء الله ينتهي نهائيًا بنهاية شهر 10 "أكتوبر" الجاري، في وجود المجلس الجديد لنادي الزمالك".