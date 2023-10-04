 رئيس وزراء كوريا الجنوبية يأمر بتشكيل قوة عمل خاصة لمنع التلاعب بالرأي العام - بوابة الشروق
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رئيس وزراء كوريا الجنوبية يأمر بتشكيل قوة عمل خاصة لمنع التلاعب بالرأي العام

سول - د ب ا
نشر في: الأربعاء 4 أكتوبر 2023 - 11:47 ص | آخر تحديث: الأربعاء 4 أكتوبر 2023 - 11:47 ص

أصدر رئيس وزراء كوريا الجنوبية، هان دوك سو، أوامره بتشكيل قوة عمل وزارية خاصة لإعداد إجراءات لمنع التلاعب بالرأي العام، وذلك بحسب ما قاله مكتب هان في بيان اليوم الأربعاء.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، أن رئيس الوزراء أصدر هذا الأمر عقب أن أطلعته لجنة الاتصالات الكورية على تعليقات تشجيعية كبيرة للفريق الصيني على منصة داوم الإلكترونية خلال مباراة كرة القدم خلال الألعاب الآسيوية بين كوريا الجنوبية والصين الأحد الماضي.

ويشار إلى أن أغلبية مستخدمي هذه المنصة من المواطنين الكوريين.

وأظهر تحليل هيئة الاتصالات، أن التعليقات التشجيعية جاءت من خلال استغلال شبكات خاصة ظاهريا من الخارج واستخدام سبل تتيح للحواسب الآلية تكرار نفس الأفعال تلقائيا.

وقال هان، إن الأخبار المزيفة تمثل قضية اجتماعية خطيرة تزعزع أسس الديمقراطية.


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