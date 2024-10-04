حسن نصر الله: ماذا يعني لقب سيّد لدى الشيعة؟ وهل هو دينيّ أم سياسي؟

وتقول بعض المصادر إن السادة الأوائل كانوا يرتدون العمامة الخضراء تمثّلاً بالحسين، لكن بعد واقعة كربلاء شاع اللون الأسود حداداً، عند ذريته.

هاشميون وأشراف وسادة

بحسب المرجعيات التاريخية والإسلامية، تُنسب ذرية النبي محمد إلى جده عبد المطلب بن هاشم. لذلك، يسمّى من ينتمون إلى سلالة الرسول بالهاشميين.

وكما هو معروف، كان لرسول الإسلام حفيدان، هما الحسن والحسين، من ابنته فاطمة الزهراء وزوجها، ابن عمه الإمام علي بن أبي طالب، رابع الخلفاء الراشدين.

وبحسب المراجع الدينية، تعرف ذريّة الحسن والحسين بالسادة نسبة إلى حديث الرسول: "الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنّة". وحالياً، تسمّى ذريّة الحسين بلقب السادة، فيما اصطُلح على تسمية ذرية الحسن بلقب الأشراف، وذلك لتشرفهم بحكم مكة لقرون.

ولا يتعمّم كلّ السادة، بل علماء الدين من بينهم فقط. فهناك عائلات شيعية تكنّى بـ"السيّاد"، ويعود نسبها إلى أحفاد الحسين، مثل عائلات الأمين، والموسوي، وفضل الله، ونصر الله، والصدر، والحسيني، والسيّد، ومرتضى، وفحص، وصفي الدين غيرها.

في دول مثل لبنان وإيران، غالباً ما يُكتب لقب السيد أو السيدة على بطاقة الهوية الرسمية للشخص المولود لإحدى هذه العائلات، فيكون جزءاً من الاسم المستخدم في كلّ الأوراق الرسمية والثبوتية الخاصة به.

تقليد قديم

تلعب الحوزات العلمية دوراً مهماً بالنسبة لطلاب العلم عند الشيعة من أتباع مذهب الاثنا عشرية، نسبة إلى الأئمة الاثني عشر أو كما يسميهم المسلمون الشيعة "الأئمة المعصومون".

وعبر التاريخ، كانت تلك الحوزات كما في حوزة النجف (العراق) وحوزة قُم (إيران) تتبع لمرجعية دينية بارزة، وتقوم على فتح باب الاجتهاد، وينشأ لها فروع في عدد من البلدان.

من تلك المدارس والحوزات ذات المكانة الوازنة عبر التاريخ، حوزات جبل عامل الواقعة في جنوب لبنان.

وبحسب عالم الدين والمؤرخ اللبناني جعفر المهاجر (1941)، فإنّ منطقة جبل عامل كانت منذ منتصف القرن الثامن الهجري (الرابع عشر الميلادي) وحتى منتصف السادس عشر الميلادي، مركزاً للنشاط الفكري من تدريس ودراسة وتصنيف وغيرها، ونشوء حوزات في البلدات يقصدها طالبو العلم. و"غالباً ما كانت هذه الحوزات تقوم على بروز أستاذ فاضل يجذب الطلاب للدراسة عليه، وتختفي مع غيابه أو ظهور أستاذ آخر في مكان آخر"، بحسب بحث منشور للمهاجر.

ولذلك، نجد أن الكثير من أبناء عائلات السادة في لبنان، درسوا العلوم الفقهية وتتلمذوا في الحوزات، ومن بينهم حسن نصر الله.