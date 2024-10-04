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الخطيب يمثل الأهلي في عمومية رابطة الأندية الأوروبية

محمود باهي
نشر في: الجمعة 4 أكتوبر 2024 - 2:43 م | آخر تحديث: الجمعة 4 أكتوبر 2024 - 2:43 م

يستعد محمود الخطيب رئيس نادي الأهلي للسفر رفقة خالد مرتجي أمين الصندوق بمجلس الإدارة للسفر إلى اليونان يوم الثلاثاء المقبل للمشاركة في اجتماعات عمومية رابطة الأندية الأوروبية التي ستقام في العاصمة اليونانية أثينا خلال الفترة بين يومي 8 و10 أكتوبر الجاري.

وكان الخطيب تلقى دعوة للمشاركة في هذا الاجتماع من ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي ورئيس رابطة الأندية الأوروبية.

وسيحاول وفد الأهلي الاستفادة من مشاركته في هذا الحدث للتمهيد لإبرام اتفاقيات توأمة وتبادل الخبرات في مجال التسويق والاستثمار الرياضي ومنح فرص معايشة للاعبيه ومدربيه في أوروبا.


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