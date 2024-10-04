المخرج الإيطالي ماركو جيانفريدا: الإسكندرية تشبه نابولي والبحر يلهمني

عُرض اليوم الجمعة بمقر القنصلية الإيطالية في الإسكندرية الفيلم الإيطالي "Three Infallible Rules" للمخرج ماركو جيانفريدا ضمن فعاليات اليوم لمهرجان الإسكندرية السينمائي في دورته الأربعين. وأعرب ماركو عن سعادته بمشاركة فيلمه لأول مرة في المهرجان، مشيدًا بجمال الإسكندرية وطقسها المعتدل، خاصة بعد قدومه من الصين حيث كان الطقس حارًا. كما عبر عن إعجابه بلون البحر الصافي في الإسكندرية، مشبهًا المدينة بنابولي الإيطالية، وأن من يجلس أمام البحر قادر على الإلهام واستلهام قصص فنية مختلفة.

وأوضح جيانفريدا أن هذا الفيلم هو أول عمل فني له، وقد استغرق أكثر من عشر سنوات في كتابته، وتم تصويره في مدينة صقلية. من جانبه، قام قنصل عام إيطاليا بالإسكندرية، ماريو دي بسكولي، بتكريم المخرج.

الفيلم يدور في إطار رومانسي درامي ويستعرض العلاقات الأسرية، حيث يحكي قصة الشاب الصغير "برونو" البالغ من العمر 14 عامًا، الذي يعيش مع والدته التي تبدأ قصة حب مع "لوكا". تزداد العلاقة بين برونو ووالدته توترًا، ويجد نفسه غير قادر على التعبير عن مشاعره تجاه زميلته، ليبدأ باللجوء إلى لوكا الذي تربطه علاقة عاطفية بالأم.