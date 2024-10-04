طوكيو: وصول طائرتين عسكريتين إلى الأردن لإجلاء رعايا اليابان من لبنان

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قالت وزارة الدفاع اليابانية، اليوم الجمعة، إن طائرتين تابعتين لقوات الدفاع الذاتي الجوية اليابانية وصلتا إلى الأردن لإجلاء محتمل لرعايا يابانيين من لبنان، وسط تصاعد الصراع بين إسرائيل وحزب الله اللبناني.

وهبطت طائرتا النقل من طراز (سي-2) في مطار أردني بعد أن غادرتا قاعدة جوية في مقاطعة توتوري بغرب اليابان صباح أمس الخميس، وفقا لوكالة أنباء كيودو اليابانية.

ومن المقرر أن ترسل اليابان طائرة أخرى إلى اليونان كجزء من الجهود المبذولة لتوفير المرونة التشغيلية.

وقال وزير الدفاع الياباني جين ناكاتاني في مؤتمر صحفي في طوكيو: "بالتعاون مع الوزارات والوكالات المعنية، سنعطي الأولوية لسلامة مواطنينا في الخارج"، بينما امتنع عن الخوض في تفاصيل العملية، مثل المسارات والتوقيت.

وفقا لوزارة الخارجية، يوجد حاليا حوالي 50 مواطنا يابانيا في لبنان. وقد غادر شخصان منهم بالفعل عبر سفينة مستأجرة رتبتها الحكومة ووصلوا إلى قبرص أمس.