الكويت تعلن رسميا عن استضافة السوبر الفرنسي في 2026

أعلن الشيخ أحمد اليوسف الصباح رئيس مجلس إدارة الاتحاد الكويتي لكرة القدم، عن توقيع عقد اتفاق مع رابطة كرة القدم الفرنسية للمحترفين، باستضافة الكويت لمباراة كأس السوبر الفرنسي يوم 8 يناير المقبل.

ستجمع مباراة السوبر اللفرنسي بين فريقي باريس سان جيرمان ومرسيليا، على ستاد جابر الأحمد الدولي.

وأضاف الشيخ أحمد اليوسف الصباح في بيان عبر الحساب الرسمي للاتحاد الكويتي على منصة "إكس" اليوم لاسبت أنه سيعقد مؤتمرا صحفيا في أحد الفنادق، مساء الثلاثاء المقبل، وذلك لتوقيع العقد مع الرابطة.

وتعد الكويت رابع دولة عربية تستضيف السوبر الفرنسي بعد تونس والمغرب وقطر.