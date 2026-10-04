متحف الإسماعيلية يعرض رحايا لطحن القمح احتفالا باليوم العالمى للغذاء

يحتفل متحف الإسماعيلية للآثار باليوم العالمى للغذاء، بعرض رحايا من جزئين دائرية الشكل كانت تستخدم لطحن القمح بالأراضي الزراعية.

والقطعة مصنوعة من البازلت وتنتمى للعصر الرومانى، وهى إحدى القطع المميزة التى تعبر عن هذه المناسبة.

وذكر المتحف أن الغذاء كان عند المصري القديم يعد تراث من خيرات النيل، واهتم المصريون القدماء بالغذاء وكان الطعام جزءًا هاما من حياتهم اليومية، وساعدهم نهر النيل وخصوبة الأرض على زراعة الكثير من المحاصيل وتوفير الطعام.

واعتمد المصريون القدماء على القمح والشعير في صناعة الخبز، وتناولوا الخضروات مثل البصل والثوم والخس، والفواكه مثل التمر والتين والعنب.

وكان الطعام يختلف بين الناس حسب حالتهم الاجتماعية، فالأغنياء كانوا يستطيعون تناول أنواع أكثر من اللحوم والأسماك والفواكه، بينما اعتمد عامة الناس بدرجة أكبر على الخبز والحبوب والخضروات.

واستطاع المصريون القدماء الاستفادة من نهر النيل والأرض الزراعية في توفير غذائهم، وتركوا تراثًا مهمًا يوضح عاداتهم الغذائية وحياتهم اليومية.

ويجرى الاحتفال باليوم العالمى للغذاء فى 16 أكتوبر، إحياءًا لذكرى تأسيس منظمة الأغذية والزراعة "الفاو" التابعة للأمم المتحدة، والتي أُنشئت في هذا اليوم من عام 1945 بمدينة كيبيك بكندا، وتذكير العالم بحق الإنسان الأساسى في الحصول على الغذاء، وحشد الجهود لمواجهة الجوع، والحد من هدر الطعام.