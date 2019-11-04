بوتين: الشعب الروسي قادر على مواجهة التحديات بتمسكه بوحدته الوطنية

وجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الإثنين، كلمة الى الشعب بمناسبة يوم الوحدة الوطنية الروسية، أكد فيها أهمية وقوف الشعب الروسي صفًا واحدًا من أجل تحقيق تنمية حقيقية للبلاد.

وقال بوتين، خلال كلمته التي أوردتها وكالة أنباء "تاس" الروسية ، "إن وحدة شعبنا هي الركيزة الأساسية لتحقيق تنمية ناجحة لبلادنا، إلى جانب ولائنا لقيم السلام والثقة المتبادلة والاحترام لكل الجماعات العرقية ، إن مسؤوليتنا التاريخية تتمثل في الحفاظ على تلك التقاليد".

وشدد على أن الاتحاد الوطني هو السبيل الوحيد لإنجاز أصعب المهام ومواجهة أية تحديات مستقبلية بالشكل الملائم.

وتوجه بوتين بالشكر إلى جميع الدول الصديقة لروسيا على مساهمتها في توطيد الروابط بين موسكو وشركائها الأجانب.