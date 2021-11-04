محافظ الوادي الجديد يفتتح منشآت خدمية بالفرافرة

افتتح اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الخميس، مدرسة علي بن أبي طالب للتعليم الأساسي بقرية اللواء صبيح بمركز الفرافرة، في إطار المبادرة الرئاسية لتطوير القرى "حياة كريمة"، يرافقه المهندس عبد الحكم جبالي رئيس مركز الفرافرة، وعدد من القيادات التنفيذية.



ودشن الزملوط، خلال جولته التفقدية بالفرافرة، بئر ري الخريجين 2 باللواء صبيح، والتي يستفيد منها 63 أسرة بإجمالي مساحة 509 أفدنة، بجانب افتتاح مسجدي عمر بن عبد العزيز والوهاب بقرى الكفاح، إحداهما ضمن خطة مديرية الأوقاف والأخرى بالجهود الذاتية بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 3.5 مليون جنيه.



وفي سياق متصل، افتتح الزملوط خلال الجولة، مقر إدارة تموين الفرافرة لتيسير تقديم الخدمات التموينية للمواطنين.