روما: نشطاء المناخ يشوهون لوحة لفان جوخ بحساء البازلاء

شوه عدد من النشطاء المعنيين بقضايا المناخ لوحة للرسام الهولندي الراحل فنسنت فان جوخ، في قصر بونابرت بقلب العاصمة الإيطالية روما، صباح اليوم الجمعة، حيث سكبوا حساء البازلاء عليها حسبما أفادت وكالة أنباء "أنسا" الإيطالية.



وأكد متحدث باسم الفرع الإيطالي لجماعة "لاست جينيريشن" (أي الجيل الأخير) الواقعة بوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).



ويقام حاليا معرض لأعمال الفنان فان جوخ في المتحف المذكور.



وأفادت تقارير إعلامية بأن لوحة الزارع أو "ذا ساور" عام 1888، التي تظهر رجلا يقف في حقل عند غروب الشمس، محمية بلوح من الزجاج.



ووفقا للجماعة، شارك أربعة نشطاء في هذه الواقعة، وأضافوا أن حراس الأمن في المتحف أخلوا الغرفة بعد ذلك وأمسكوا بالمتورطين لاستجوابهم.



ويريد النشطاء لفت الانتباه إلى عواقب تغير المناخ والمطالبة بوقف إنتاج الطاقة من الوقود الأحفوري مثل النفط أو الفحم.



وتأتي تلك الواقعة في أعقاب سلسلة من الاحتجاجات المناخية التي استهدفت المتاحف الأوروبية في الأسابيع الأخيرة.