دمر جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، مسجدين في حيي الزيتون والصبرة جنوبي مدينة غزة.

وقالت وكالة الأناضول، إن جيش الاحتلال دمّر في ساعتين مسجد علي بن أبي طالب في شارع 8 بحي الزيتون، ومسجد الاستجابة بحي الصبرة جنوبي مدينة غزة.

ويأتي القصف بينما تكثف إسرائيل هجماتها على أهداف مدنية وبنى تحتية بشكل متواصل، كان آخرها قصف استهدف مدرسة تؤوي نازحين شمالي مدينة غزة، وسيارتي إسعاف ومحيط 3 مستشفيات، أوقع شهداء وجرحى، فضلا عن خزان مياه عمومي شرقي رفح، خلال الساعات الأخيرة.

ولليوم الـ29 على التوالي، يشن جيش الاحتلال عدوانا على قطاع غزة، حيث يُطلق سلسلة غارات عنيفة وقصفا متواصلا على معظم أنحاء قطاع غزة، استشهد على إثرها 9227 فلسطينيا، منهم 3826 طفلا و2405 سيدات، وأصاب 23516 آخرين.