دعت وزيرة الخارجية اليابانية يوكو كاميكاوا، إسرائيل إلى وقف حربها على غزة، ولو بشكل مؤقت لكي يتم تقديم مساعدات إلى القطاع.

وقالت وزارة الخارجية اليابانية، في بيان، إن كاميكاوا تعهدت بأن تقدم اليابان 65 مليون دولار إضافية لقطاع غزة الذي يواجه أزمة إنسانية حادة في ظل الحصار الإسرائيلي. وكانت الوزارة قد أعلنت عن مساعدات بقيمة 10 ملايين دولار لقطاع غزة الشهر الماضي.

وخلال لقاء مع نظيرها الإسرائيلي إيلي كوهين في تل أبيب، دعت كاميكاوا كل الأطراف إلى العمل وفقا للقانون الدولي وإطلاق سراح المحتجزين لدى المقاومة الفلسطينية.

ونقلت وكالة أنباء كيودو اليابانية عن الوزارة قولها إن كاميكاوا، أول وزير ياباني يزور إسرائيل والأراضي الفلسطينية منذ عملية طوفان الأقصى الذي أطلقتها حركة حماس في السابع من أكتوبر الماضي، اتفقت مع كوهين على العمل معا في إطار جهود خفض التوتر في الحرب المتصاعدة في أقرب وقت ممكن.