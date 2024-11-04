شهيدان ومصابون في قصف للاحتلال على رفح جنوب قطاع غزة

استُشهد فلسطينيان وأصيب آخرون، مساء اليوم الاثنين، في قصف للاحتلال الإسرائيلي، على مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وقال مراسل وكالة «وفا»، إن طائرة «أباتشي» قصفت موقعا في مدينة رفح، ما أدى إلى استشهاد مواطنين وإصابة خمسة آخرين بجروح مختلفة، جرى نقلهم إلى مستشفى غزة الأوروبي في خان يونس جنوب القطاع.

وفي وقت سابق، نشرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ395 على القطاع.

وأضافت في بيان عبر قناته الرسمية بتطبيق «تليجرام»، اليوم الاثنين، أن «الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 33 شهيدًا و156 إصابة، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأعلنت ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر للعام 2023، إلى 43 ألفًا و374 شهيدًا، و102 ألف و261 إصابة.

وجددت التنويه أن عددًا لا يزال من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.