مختار جمعة: أدعو إلى تخصيص حصة مدرسية وخطبة جمعة ثابتة لبيان خطورة الشائعات

دعا الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف السابق، المؤسسات الدينية والثقافية والإعلامية والتعليمية إلى تخصيص أنشطة دورية للتوعية بخطورة الشائعات.

وقال خلال برنامج «بالورقة والقلم» مع الإعلامي نشأت الديهي، المذاع عبر شاشة «TEN» مساء الإثنين: «أدعو كل شهر إلى تخصيص حصة مدرسية ومحاضرة جامعية شهرية، وخطبة جمعة ثابتة كل فترة عن الشائعات؛ لبيان خطورتها والوعي بالتحديات؛ لأن الأمر يستحق».

كما ناشد مراكز الشباب وقصور الثقافة عقد ندوات شهرية، داعيا في الوقت ذاته الصحف إلى تخصيص صفحة شهرية للرد على الشائعات وكشف زيفها، وخلق وعي مجتمعي بالتحديات.

وشدد على ضرورة تحصين النشء منذ مرحلة الروضة مرورا بالمرحلتين الابتدائية والإعدادية، منوها إلى أن أهل الباطل لا يعملون إلا في ظل غياب أو ضعف أو تكاسل أهل الحق.

وأكد أن بناء الفهم الصحيح للدين ومعنى الوطنية في هذه المراحل يسهم في تشكيل شخصية سليمة لا تتركه يختطف.