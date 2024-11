انضمت ليدي جاجا إلى قائمة المشاهير الداعمين لـ كامالا هاريس في انتخابات الرئاسة الأمريكية، حيث أعلنت عن زيارتها بنسلفانيا، الولاية التي تعتبر الأكثر قيمة انتخابية، حيث ستظهر نيابة عن تذاكر كامالا هاريس / تيم والز.

وقالت الممثلة والمغنية في مقطع فيديو قصير نشرته على حسابها على إنستجرام: "حان وقت الاستعداد للتصويت - سأراكم في بنسلفانيا"، مع تعليق يقول "هاريس والز 2024" ورمز تعبيري لعلم الولايات المتحدة.

تظهر جاجا في أحد الحدثين اللذين يضمان نجومًا بارزين تحت عنوان "Get Out the Vote" في الولاية يوم الاثنين، كما ستظهر في تجمع جماهيري في فيلادلفيا والذي سيتضمن أيضًا حضوراً قوياً من أوبرا وينفري ، وريكي مارتن، وجازمين سوليفان، ودي جي كاسيدي، وفات جو، ودي جي جازي جيف، وآدم بلاكستون، وفقاً لمجلة فرايتي.

وستحظى مدينة بيتسبرغ أيضًا بتجمع حاشد مليء بالمشاهير بمناسبة حفل هاريس-والز، حيث من المقرر أن يؤدي كاتي بيري وأندرا داي ودي-نايس عروضًا.

وتكون التجمعات في بنسلفانيا، التي سيتم بثها مباشرة على الهواء، هي الأبرز التي تنظمها الحملة في يوم سيشهد أيضًا أحداثًا للحملة في الولايات المتأرجحة أريزونا وجورجيا وميشيغان ونيفادا وكارولينا الشمالية وويسكونسن.

وأظهر استطلاع للرأي أجرته صحيفة نيويورك تايمز بالتعاون مع صحيفة سيينا ونشر يوم الأحد أن هاريس ودونالد ترامب متعادلان في ولاية بنسلفانيا، حيث حصل كل منهما على 48% من أصوات الناخبين المحتملين.

وقد تأكدت هذه الأرقام على أنها تعادل 48%-48% في استطلاع رأي أجرته شركة مورنينج كونسلت ونشر يوم الأحد أيضًا.

وفي يوم الأربعاء الماضي نُشر استطلاعان آخران أظهرا تقدم ترامب بنقطة واحدة على هاريس في ولاية بنسلفانيا، حيث ذكرت نتائج فوكس نيوز أن ترامب تقدم بنسبة 50%-49%، بينما أظهرت كوينيبياك تقدمه بنسبة 47%-46%.

ويتقدم ترامب على هاريس بفارق 0.2 نقطة في ولاية بنسلفانيا في متوسط استطلاعات الرأي التي أجرتها فايف ثيرتي إيت.

من الممكن أن تتغلب هاريس على ترامب دون الفوز بولاية بنسلفانيا، لكن طريقها سوف يكون أكثر صعوبة بكثير وخاصة مع وجود بعض الولايات الأخرى التي يُنظر إليها على أنها تميل قليلاً نحو ترامب، ولكن إذا فازت بولاية بنسلفانيا مع الحفاظ على قوتها في ويسكونسن وميشيغان، حيث أظهرت استطلاعات الرأي تقدمها، فمن المرجح أن تصبح هاريس الرئيسة القادمة، كما يقول الخبراء السياسيون.