أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، قتله فلسطينيا شمالي قطاع غزة، مدعيا اجتيازه ما يعرف بـ"الخط الأصفر".

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان: "في وقت سابق من اليوم رُصد فلسطيني اجتاز الخطّ الأصفر واقترب من قوات الجيش الإسرائيلي العاملة في شمال قطاع غزة، بطريقة شكّلت تهديدًا مباشرًا عليها".

وأضاف: "على الفور، وبعد عملية الرصد، أغارت طائرة تابعة لسلاح الجو عليه وقضت عليه، بهدف إزالة التهديد عن القوات".

ولم يحدد جيش الاحتلال الإسرائيلي ما إذا كان الفلسطيني مقاتلا، كما لم يعلن عن هويته أو مصير جثته.

و"الخط الأصفر" هو الخط الذي انسحب إليه جيش الاحتلال الإسرائيلي في إطار تنفيذ المرحلة الأولى من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب على غزة.

ويفصل هذا الخط بين المناطق التي ما زال يتواجد فيها جيش الاحتلال الإسرائيلي في الجهة الشرقية منه والتي تشكل أكثر من نصف مساحة القطاع، وبين تلك التي يُسمح للفلسطينيين بالتحرك داخلها في جهته الغربية.

بينما يرتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي خروقات بتجاوز عملياته لهذا الخط سواء عبر التوغلات أو استهداف المدنيين، ما يسفر عن مقتل وإصابة فلسطينيين.

وأوقف اتفاق وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر الماضي إبادة جماعية إسرائيلية بغزة استمرت عامين، خلّفت 68 ألفا و865 شهيدا فلسطينيا، و170 ألفا و670 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، وتكلفة إعادة إعمار تقدر بنحو 70 مليار دولار.