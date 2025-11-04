سفير ألمانيا بالقاهرة يتابع من العريش آلية استقبال وفرز وتخزين المساعدات المتجهة لغزة

أجرى السفير الألماني بالقاهرة يورجن تشولتس، زيارة ميدانية مهمة اليوم إلى محافظة شمال سيناء.

وتفقد السفير الألماني، الجهود المصرية في استقبال وإرسال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، في إطار الدعم الدولي المتواصل للأوضاع الإنسانية هناك.

وزار السفير الألماني، المركز اللوجيستي التابع للهلال الأحمر المصري بمدينة العريش، برفقة محافظ شمال سيناء، بحسب كريم رجب مراسل إكسترا نيوز من مدينة العريش.

وتابع السفير، آلية استقبال وفرز وتخزين المساعدات قبل إعادة تعبئتها وتحميلها على الشاحنات المتجهة إلى معبر رفح، ومنها إلى معبري كرم أبو سالم والعوجة لدخول القطاع، كما اطلع السفير على الجهود اليومية التي تُبذل داخل المركز، حيث تعمل فرق الهلال الأحمر المصري على مدار الساعة لتأمين تدفق المساعدات دون انقطاع.

وسبق أن خصصت الحكومة الألمانية نحو 375 مليون يورو لدعم القضية الفلسطينية منذ اندلاع الأزمة الأخيرة، خصص 90% منها لقطاع غزة تحديدًا، مؤكدة دعمها لجهود وقف إطلاق النار وإعادة الإعمار.



