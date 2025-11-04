محافظ المنيا يستمع لمطالب المواطنين في سمالوط ويوجه بتقديم مساعدات مالية للحالات المستحقة

التقى اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، عددًا من المواطنين خلال جولته الميدانية اليوم بمركز ومدينة سمالوط، حيث استمع إلى مطالبهم وشكواهم وحرص على تلبية احتياجاتهم، في إطار اهتمام الدولة بتوفير حياة كريمة لأبنائها في مختلف المراكز والقرى.

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بفتح قنوات تواصل مباشرة مع المواطنين وتقديم حلول عاجلة وواقعية لمشكلاتهم، بحضور الأجهزة التنفيذية المختصة لضمان سرعة الاستجابة وتحقيق الشفافية، بما يعزز جسور الثقة بين المواطن والجهاز التنفيذي.

وخلال اللقاء، استمع المحافظ إلى عدد من المطالب والاحتياجات ووجّه بسرعة دراسة الحالات الإنسانية من الأسر الأولى بالرعاية، واتخاذ الإجراءات الفورية لدعمها، حيث شملت القرارات تقديم مساعدات مالية وغذائية، ومنح تراخيص أكشاك للحالات المستحقة مراعاةً لظروفهم الاجتماعية، والمساهمة في التخفيف من أعباء المعيشة.

كما وجّه المحافظ بسداد قيمة الإيجار السكني لمدة عام كامل لإحدى الحالات الإنسانية تقديرًا لظروفها الخاصة، واستجاب لطلب أحد المواطنين من الأسر الأولى بالرعاية بشأن توفير الأدوية والمستلزمات الطبية على نفقته الخاصة لعلاج أبنائه.

وأكد اللواء كدواني أن المواطن يأتي في مقدمة أولويات الدولة، موجهًا رؤساء الوحدات المحلية والأجهزة التنفيذية بالتواجد الميداني المستمر بين المواطنين، والاستماع إلى مشكلاتهم والعمل على حلها فورًا، مشددًا على أن الدولة تضع جميع إمكانياتها في خدمة المواطن وتحسين جودة حياته.