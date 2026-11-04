محافظ القليوبية يسلم 4 كراس كهربائية لكبار السن بدار الرعاية المتكاملة لصحة المسنين بالخانكة

- المحافظ: توفير أوجه الرعاية والدعم لكبار السن يأتي على رأس أولوياتنا

- نعمل على تحسين جودة الخدمات المقدمة للفئات الأولى بالرعاية

سلم الدكتور حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، اليوم الأربعاء، 4 كراسٍ كهربائية بدار الرعاية المتكاملة لصحة المسنين بمدينة الخانكة، وذلك بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي، وبمشاركة عدد من المؤسسات المجتمعية، في نموذج للتعاون والتكامل بين الأجهزة التنفيذية ومؤسسات المجتمع المدني لتوفير أوجه الدعم والرعاية لكبار السن.

وتأتي هذه المبادرة بهدف توفير سبل الراحة للمستفيدين ومساعدتهم على الحركة والتنقل بصورة أكثر سهولة؛ بما يسهم في تحسين جودة حياتهم وتوفير بيئة رعاية إنسانية تليق بهم، ويعكس أهمية المشاركة المجتمعية في دعم جهود الدولة لتلبية احتياجات الفئات الأولى بالرعاية.

وأضافت المحافظة، في بيان اليوم الأربعاء، أن المحافظ حرص على لقاء المسنين المقيمين بها، والبالغ عددهم 37 مسنًا، إذ تبادل معهم الحديث واستمع إلى آرائهم واحتياجاتهم، واطمأن على مستوى الرعاية والخدمات المقدمة لهم، مؤكدًا أهمية توفير كل أوجه الدعم والاهتمام بهم، وتلبية احتياجاتهم بما يضمن لهم حياة كريمة وبيئة إنسانية آمنة.

وأكد محافظ القليوبية، أن الاهتمام بكبار السن وتوفير أوجه الرعاية الصحية والاجتماعية اللازمة لهم يمثل واجبًا إنسانيًا ومجتمعيًا، مشيرًا إلى أن المحافظة تولي اهتمامًا خاصًا بتطوير الخدمات المقدمة داخل دور الرعاية والمؤسسات الاجتماعية، والعمل على توفير الاحتياجات اللازمة للنزلاء؛ بما يضمن حصولهم على رعاية متكاملة تحفظ كرامتهم وتلبي احتياجاتهم.

وأضاف المحافظ، أن المحافظة مستمرة في تقديم الدعم للفئات الأولى بالرعاية، وتعزيز التنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي ومؤسسات المجتمع المدني لتوفير التجهيزات والمستلزمات التي تسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين، وتحقيق مستوى أفضل من الخدمات والرعاية الاجتماعية والصحية، مشيدًا بدور مؤسسات المجتمع المدني في المشاركة الفاعلة في المبادرات المجتمعية وتقديم أوجه الدعم للفئات الأكثر احتياجًا.

وشدد المحافظ، على أهمية المتابعة المستمرة لدور الرعاية والمؤسسات الاجتماعية، والوقوف على احتياجاتها والعمل على تلبيتها، بما يضمن توفير أوجه الرعاية والاهتمام لكبار السن، تقديرًا لما قدموه من عطاء وخبرات عبر سنوات حياتهم.

جاء ذلك بحضور أميمة رفعت، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالقليوبية، واللواء أحمد أبو بكر، رئيس مركز ومدينة الخانكة، وأميرة علي، مدير إدارة الأسرة والطفولة بالمديرية، وممثلين عن مجلس إدارة دار الرعاية المتكاملة لصحة المسنين بالخانكة.