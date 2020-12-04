الشكوك تحوم حول مشاركة الحارسين رونو وفاهرمان مع شالكه أمام ليفركوزن

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كشف مانويل بوم، المدير الفني لفريق شالكه، اليوم الجمعة، أن الشكوك تحوم بشأن مشاركة حارسي المرمى فريدريك رونو ورالف فاهرمان في المباراة المقررة أمام باير ليفركوزن بعد غد الأحد ضمن منافسات الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليجا).

وقال بوم خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم إن لاعب الظهير الأيسر باستيان أوتشيبكا، ولاعب قلب الدفاع أوزان كاباك قد يغيبان أيضا.

وأشار بوم إلى أن اللاعبين الأربعة يعانون جميعا من إصابات.

وفي حالة عدم إمكانية مشاركة أي من الحارسين، سيتولى مايكل لانجر حراسة مرمى الفريق علما بأنه خاض آخر مباراة رسمية له قبل ثلاثة أعوام.

وقال بوم: "مايكل تدرب وليس لدي مشكلة في إشراكه. تحدثنا مع فريدريك صباح اليوم وسنتحدث أيضا مع رالف. وبعدها سنتخذ القرار بشأن حراسة المرمى."

ويغيب أيضا عن مباراة الأحد المدافع ساليف ساني والمهاجمان جونسالو باسينسيا وأحمد كوتوجو والجناح رابي ماتوندو.

ولم يحقق شالكه أي انتصار على مدار 25 مباراة متتالية في البوندسليجا، لكن بوم أبدى اقتناعه بإدراك اللاعبين مدى صعوبة الوضع الذي يعيشه الفريق.