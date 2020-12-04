صلاح الشرنوبي عن أغنية بتونس بيك: وردة كانت جاية تعمل راي جزائري بكلام مصري

كشف الموسيقار صلاح الشرنوبي، عن كواليس أغنية «بتونس بيك»، التي لحنها للمطربة وردة الجزائرية، قائلًا: «كانت جاية تعمل ألبوم راي جزائري لكن بكلام مصري».

وأضاف، في لقاء ببرنامج «رأي عام»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو عبدالحميد عبر فضائية «ten»، مساء الخميس: «أستاذ عمر بطيشة سمعها جزء من بتونس بيك في التليفون وقالي كلمها فهي سألت مين صلاح الشرنوبي ده فأمير الموجي قال لها ده عامل أغنية اسمها قلبي على طيري وسمعها الألبوم وقالت خليه يكلمني، فكلمتها وقد كان».

وذكر أن محمد عبدالوهاب لحن لوردة ثلاث عبقريات في العصر الحديث: «أنده عليك، في يوم وليلة، عمري كله حبيتك»، بجانب الأعمال القديمة.

ونوه بأن آخر أغنية للمطربة وردة قبل أن يلحن لها، هي «بودعك» من ألحان بليغ حمدي، معقبًا: «أغنية عبقرية».