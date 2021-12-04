توفيت هدى شحاتة الحاصلة على ثلاثة أرقام قياسية في موسوعة (جينيس) كأطول امرأة في العالم، عن عمر يناهز الـ 29 عاماً، بعد صراع مع المرض، حيث خيم الحزن والأسى على عزبة الشيخ حسانين التابعة لقرية الجمالية مركز الحسينية بمحافظة الشرقية، ومن المقرر أن يتم تشييع جثمان هدى شحاتة، غدا الأحد، إلى مقابر أسرتها الكائنة بمركز الحسينية.

وقالت والدتها روحية عبد العزيز عبد الرحمن (60 عاما): إنه عقب ولادة "هدى" كانت تنمو بشكل طبيعي وبعد مرور عدة سنوات بدأ جسدها يتضخم وطولها يزداد، وترددت بها على الأطباء، الذين أكدوا أنها تعاني من خلل بالغدة النخامية، مما أصابها بتضخم في جسدها، وترددت بها على المستشفيات؛ لعلاجها دون جدوى، مشيرة إلى أن شقيقها "محمد" يعاني من نفس الحالة المرضية.

وكان محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب، قد استقبل العملاقين "هدى" وشقيقها "محمد" بديوان عام المحافظة، وقام بتسليمهما وحدتين سكنيتين من الوحدات المخصصة للأسر الأولى بالرعاية، بعد أن أثبتت الأبحاث الاجتماعية حاجتهما الملحة لسكن آدمي.

وكلف المحافظ وكيلي وزارتي الصحة والتضامن الاجتماعي بتوفير الرعاية الصحية والاجتماعية للشقيقين العملاقين، وقرر توفير تروسيكل لهما؛ ليتمكنا من الانتقال به، كما وافق المحافظ على إقامة "كشك" وتجهيزه لهما؛ ليكون مصدر رزق لهما، كما طالب المحافظ وكيل وزارة القوى العاملة بتوفير وظيفة بالقطاع الخاص لشقيق "هدى".