حسن الرداد عن مشاركته في خيانة مشروعة: كانت إشارة إني ماشي في الطريق الصحيح

أكد الفنان حسن الرداد، اعتزازه ببدايته الفنية مع المخرج خالد يوسف في فيلم خيانة مشروعة.

وقال خلال لقائه ببرنامج "حبر سري" مع الإعلامية أسما إبراهيم عبر شاشة "mbc مصر"، مساء الجمعة: "أنا طلعت مع خالد يوسف في بدايتي والفيلم نجح ولكن الجمهور معرفنيش ودوري كان صغير ولكن فيلم خيانة مشروعة كان بداية وإشارة ليا كبني آدم وإني ماشي في الطريق المظبوط".

وأضاف أنّه حال اختيار خالد يوسف له في عمل جديد سيوافق على المشاركة معه، متابعًا: "كنت محظوظ أن أول حاجة ليا كانت مع خالد يوسف وهو مخرج كبير وفرصة كويسة ولو بعت لى حاجة جديدة بسيناريو حلو هشارك فيه".

وأوضح الرداد، أنه اعتذاره على الكثير من الأعمال الفنية، وقال: "أنا اعتذرت كتير لحاجات فنية ولكن إن شاء الله راجع بقوة، ولو هجسد شخص تاريخي بحب الخديو محمد علي وفى ناس نفسي اعمل لها السيرة الذاتية".