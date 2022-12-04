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ضرب زلزال بقوة 4.4 درجة على مقياس ريختر اليوم الأحد منطقة بون بولانجو بإقليم جورونتالو في جزيرة سولاويسي الإندونيسية.

وذكر موقع "ديتيك.كوم" الإندونيسي أن الزلزال لم يتسبب على الأرجح في حدوث أمواج مد عاتية "تسونامي"، ولم ترد على الفور أنباء عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية.

وكان زلزال بقوة 6.4 درجة على مقياس ريختر قد ضرب أمس السبت إقليم جاوة الغربية الإندونيسي.

وذكرت وكالة الأرصاد الجوية والمناخية والجيوفيزيائية أن مركز الزلزال كان على عمق 118 كيلومترا تحت سطح البحر، بحسب موقع "ديتك دوت كوم" الإندونيسي.

وأوضح الموقع أنه من غير المحتمل أن يؤدي الزلزال إلى حدوث أمواج مد عاتية (تسونامي).