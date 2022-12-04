تايوان ترصد طائرات وسفن عسكرية صينية تنتهك مجالها السيادي

أعلنت وزارة الدفاع التايوانية اليوم الأحد أنها رصدت 25 طائرة عسكرية صينية وأربع سفن حربية حول تايوان من الساعة 6 صباحًا يوم السبت حتى الساعة 6 صباحًا اليوم، ومن بينهم ثماني طائرات عبرت الخط الأوسط لمضيق تايوان وطائرتان أخريان دخلت منطقة تحديد الدفاع الجوي التايوانية.



ونقلت صحيفة فوكس تايوان المحلية عن بيان الوزراة القول إن طائرات جيش التحرير الشعبي التي دخلت جنوب غرب تايوان هي طائرة Y-8 المضادة للغواصات وطائرة BZK-005 بدون طيار.



وأظهرت المعلومات التي نشرتها وزارة الدفاع أن الطائرات التي حلقت عبر الخط الأوسط للمضيق تشمل طائرتين مقاتلتين من طراز سوخوي سو 30 وأربع مقاتلات متعددة الأغراض من طراز J-16 وطائرتين من طراز J-10.



وقالت الوزارة، إن القوات المسلحة رصدت الموقف وكلفت طائرات حربية جوية وسفن بحرية وأنظمة صواريخ برية بالرد على هذه الأنشطة.



وجرت الطلعات الجوية في أعقاب إعراب الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عن قلقهما يوم الجمعة الماضي بشأن ما يعتبرانه "استفزازات" صينية في مضيق تايوان، والتي قالوا إنها تزيد من مخاطر حدوث أزمة في المنطقة، وفقا للصحيفة.



وتابعت الصحيفة أنه لم يتضح ما إذا كانت بكين تحاول بهذه الطلعات بعث برسالة إلى الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي خاصة أن حكومة الصين تعتبر مثل هذه التصريحات أو التحذيرات تدخلاً في شؤونها الداخلية، لأنها تعتبر تايوان والبر الرئيسي أجزاء من دولة واحدة.



وفي أغسطس من هذا العام، كثفت الصين مناوراتها العسكرية بعد زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي يومي 2 و 3 أغسطس، وأجرت تدريبات بالذخيرة الحية في ستة مواقع حول تايوان، للتعبير عن غضبها مما تعتبره انتهاكًا الاتفاقيات الصينية الأمريكية والتشجيع على استقلال تايوان بينما أصرت بيلوسي على أن لها الحق في زيارة تايوان.