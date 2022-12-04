 صادرات النفط والغاز تخفف اتساع العجز التجاري في الكاميرون خلال عام - بوابة الشروق
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صادرات النفط والغاز تخفف اتساع العجز التجاري في الكاميرون خلال عام

ياوندي - أ ش أ
نشر في: الأحد 4 ديسمبر 2022 - 8:25 م | آخر تحديث: الأحد 4 ديسمبر 2022 - 8:25 م

كشفت وكالة الإحصاء الوطنية عن اتساع العجز التجاري في الكاميرون بنسبة 7.5٪ خلال عام 2021 إلى 1478 مليار فرنك إفريقي، مقارنة بـ1375 مليار فرنك إفريقي في عام 2020، فيما ذكرت أن صادرات النفط والغاز المسال خففت من اتساع العجز.

ووفقًا لتقرير حديث نشرته وكالة الإحصاء الوطنية الكاميرونية، أنفقت البلاد 663 مليار فرنك إفريقي على الواردات، وتعتبر هذه الزيادة البالغة 21.8٪ أكبر من الزيادة في الصادرات والتي بلغت 591 مليار فرنك إفريقي خلال العام.

وأشار المعهد الوطني للإحصاء إلى أن مستوى تفاقم هذا العجز تم تخفيفه من خلال الأداء الجيد لصادرات الطاقة، وخاصة النفط الخام والغاز الطبيعي.

وقال إن عائدات هذين المنتجين مكنت الكاميرون من تجنب الوصول إلى 2000 مليار فرنك إفريقي في العجز التجاري لعام 2021.

وفي عام 2021، أنفقت الكاميرون ما مجموعه 3871.4 مليار فرنك إفريقي على الواردات، واستخدمت الأموال بشكل أساسي في شراء المنتجات المعدنية، التي تبلغ فاتورتها 832.6 مليار فرنك إفريقي (21.5٪ من إجمالي الواردات)"، وتشمل الوقود والزيوت (15.9٪ من الواردات) والمواد الكيميائية (11.8٪).

وأما عائدات التصدير، بلغت 2392.7 مليار فرنك أفريقي، بزيادة 32.8٪ مقارنة بعام 2020 وكان هذا الاتجاه الصعودي مدفوعًا بشكل أساسي بعائدات تصدير المنتجات الرئيسية: النفط الخام (ارتفاع 51.4٪ على أساس سنوي، الغاز الطبيعي المسال (+ 38.3٪).


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