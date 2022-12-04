مشرعون ديمقراطيون يوجهون التوبيخ لترامب بسبب دعوته لتعليق الدستور

وبّخ مشرعون ديمقراطيون بشدة الرئيس السابق دونالد ترامب، بعد أن دعا إلى تعليق الدستور من أجل قلب نتائج انتخابات 2020.

وكان ترامب قد كرر مزاعمه التي كثيرا ما يستشهد بها عن تزوير الانتخابات في انتخابات 2020 في منشور على منصة "تروث سوشيال" يوم السبت، وكتب ترامب أن مثل هذا الاحتيال "يسمح بإنهاء جميع القواعد واللوائح والمواد ، حتى تلك الموجودة في الدستور"، بحسب موقع "أكسيوس" الإخباري.

وأدان البيت الأبيض تصريحات ترامب، حيث قال نائب المتحدث باسم البيت الأبيض أندرو بيتس في بيان "إن مهاجمة الدستور وكل ما يمثله هو لعنة على روح أمتنا".

ونشر النائب بيل باسكريل (ديمقراطي من نيوجيرسي) تغريدة عبر تويتر قال فيها إن ترامب دعا إلى تدمير الدستور "وجعل نفسه ديكتاتورا".

كما كتب النائب إريك سوالويل (ديمقراطي من كاليفورنيا): "يجب على كل مراسل في الكونجرس أن يطلب ردودا من الجمهوريين في الكونجرس حول دعوة دونالد ترامب لإنهاء الدستور.. كم منهم أطلق على نفسه اسم المحافظين الدستوريين خلال سنوات أوباما؟".

وغرد النائب ريتشي توريس (ديمقراطي من نيويورك) قائلا: "دونالد ترامب يريد تعليق الدستور باسم حماية الدستور، تماما كما ارتكب تزويرا انتخابيا باسم منع تزوير الانتخابات".