تستعد دور العرض بالسعودية؛ لبدء عرض الفيلم الاجتماعي "عياض في الرياض"، بجميع صالات العرض السينمائي المحلية والخليجية في نهاية شهر يناير من العام الجديد 2023، ضمن خطوة جديدة نحو ترسيخ حضور السينما.



وتدور أحداث الفيلم حول أب ثري منفصل من زوجته، يرسل ابنته للدراسة في الخارج وعندما تعود هذه الفتاة بعد 5 سنوات، ترفض الارتباط بابن عمها وتبدأ بالبحث عن شخص بسيط للارتباط به، إلى أن تجد شاب جاء إلى الرياض للبحث عن فرصة عمل، ومن هنا تبدأ المغامرات في قالب كوميدي ساخر.



وفيلم "عياض في الرياض"، بطولة محمد العيسى، وعلي الدويان، وعوض عبدالله، وريفال خواجي، ووليد الغنام، وعبير السعيد، وبمشاركة خاصه من سعد المدهش، ومحمد المنصور، ويزيد الشهراني، وعادل الشريف، والفنان السوداني القدير ربيع طه، وظهور خاص للفنانين محمد العلوي وعيسى عرب ومحمد عبدالعزيز.