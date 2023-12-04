 القسام: استهدفنا دبابة إسرائيلية بقذيفة الياسين 105 - بوابة الشروق
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القسام: استهدفنا دبابة إسرائيلية بقذيفة الياسين 105

وكالات
نشر في: الإثنين 4 ديسمبر 2023 - 2:51 م | آخر تحديث: الإثنين 4 ديسمبر 2023 - 2:51 م

قالت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية، إنها استهدفت دبابة إسرائيلية متوغلة شرق بيت لاهيا بقذيفة "الياسين 105".

وكانت القسام، قد أعلنت في وقت سابق من اليوم الاثنين، استهداف 5 دبابات و5 ناقلات جند في محور شرق غزة بقذائف الياسين 105، أن مقاتليها "أجهزوا على عدد من جنود العدو من مسافة صفر بمنطقة الشيخ رضوان".

كما أفادت القسام، بقصف كيبوتس نيريم بمنظومة صواريخ رجوم قصيرة المدى.

كما أوضحت القسام أن قواتها قصفت حشودا للاحتلال شرق مستوطنة ماجين برشقة صاروخية.

ويوم أمس الأحد، أعلنت الكتائب ضرب أهداف إسرائيلية في قطاع غزة وقصف مستوطنتي عسقلان وافيشالوم جنوبي إسرائيل.

وقالت القسام في بيانات متفرقة على منصة "تليجرام"، إن مقاتليها تمكّنوا من تفجير حقل ألغام في قوة صهيونية راجلة مكونة من 8 جنود، وبعدها أُجهز على من بقي منهم على قيد الحياة من نقطة صفر، شمال شرق مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة

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