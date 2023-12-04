تحدثت صحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية، عن أن بكتيريا انتشرت بين جنود الاحتلال في قطاع غزة، أدت لإصابات بالتهابات واضطرابات معوية بينهم.

وقالت الصحيفة، عبر موقعها الإلكتروني، إنّ بكتيريا «الشيجيلا» انتشرت بين جنود الاحتلال الإسرائيلي الذين يشاركون في الحرب على غزة، مما أدى لإصابة عدد كبير منهم باضطرابات في الأمعاء.

وأضافت أنّ إصابات بالجملة انتشرت بين الجنود وجرى نقل عدد كبير منهم إلى المستشفيات، كما نقلت شبكة قدس الإخبارية فلسطينية.

ووفق الصحيفة، يرجّح جيش الاحتلال أن أحد أسباب هذه البكتيريا التي تسبب ما يسمى بـ«الزحار»، أي التهاب واضطراب الأمعاء، والإسهال الشديد وارتفاع درجات الحرارة، هو سوء تخزين بعض المواد الغذائية التي تصل للجنود.

بدوره، قال مدير وحدة الأمراض المعدية في مستشفى أسوتا الإسرائيلي في مستوطنة أسدود، أن الإسهال تفشى بين الجنود في الجنوب ومناطق التجمع ولاحقاً بين الجنود الذين ذهبوا إلى القتال في غزة.

وأضاف أنّ بكتيريا «الشيجيلا» تسبب مرض الزحار وهو خطير للغاية، وفق وصفه.