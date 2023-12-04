محمود علاء يكشف تفاصيل إصابته أمام سوار الغيني

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كشف محمود علاء، مدافع نادي الزمالك، تفاصيل الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة فريقه أمام سوار الغيني في كأس الكونفيدرالية الإفريقية.

الزمالك حقق الفوز على فريق سوار الغيني بنتيجة 4-0، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الأحد، على ملعب ستاد السلام، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بالبطولة.

وقال محمود علاء في تصريحات للصحفيين بعد نهاية المباراة: «تعرضت للإصابة بكدمة قوية ولكني أصريت على استكمال المباراة».

وأضاف: «سأخضع لفحص طبي لتحديد مدى قوة الإصابة، والأهم هو الفوز العريض وأتمنى مواصلة الانتصارات وإسعاد الجماهير».

الزمالك رفع رصيده للنقطة 6، في صدارة المجموعة الثانية من بطولة الكونفدرالية، بفارق 3 نقاط أمام كل من أبو سليم الليبي وساجرادا الأنجولي، فيما بقي سوار بدون رصيد في المركز الأخير.