محمود علاء يكشف تفاصيل إصابته أمام سوار الغيني

كشف محمود علاء، مدافع نادي الزمالك، تفاصيل الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة فريقه أمام سوار الغيني في كأس الكونفيدرالية الإفريقية.
الزمالك حقق الفوز على فريق سوار الغيني بنتيجة 4-0، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الأحد، على ملعب ستاد السلام، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بالبطولة.
وقال محمود علاء في تصريحات للصحفيين بعد نهاية المباراة: «تعرضت للإصابة بكدمة قوية ولكني أصريت على استكمال المباراة».
وأضاف: «سأخضع لفحص طبي لتحديد مدى قوة الإصابة، والأهم هو الفوز العريض وأتمنى مواصلة الانتصارات وإسعاد الجماهير».
الزمالك رفع رصيده للنقطة 6، في صدارة المجموعة الثانية من بطولة الكونفدرالية، بفارق 3 نقاط أمام كل من أبو سليم الليبي وساجرادا الأنجولي، فيما بقي سوار بدون رصيد في المركز الأخير.