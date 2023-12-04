المجر تطالب بعدم مناقشة مسألة انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي خلال قمة التكتل الأسبوع المقبل

طالب رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان الاتحاد الأوروبي، بالتخلي عن محاولة فتح محادثات بشأن انضمام أوكرانيا لعضوية الاتحاد، وإسقاطها من جدول أعمال قمة قادة التكتل المقررة في بروكسل الأسبوع المقبل.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن أوربان قوله في رسالة إلى رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل اليوم الإثنين: "هناك توقعات بأنه في هذه المناسبة يستطيع المجلس الأوروبي ويجب أن يتخذ قرارا بشأن بدء مفاوضات انضمام أوكرانيا.. في ضوء المستوى الحالي من الاستعدادات السياسية والتقنية، فإن هذه التوقعات لا أساس لها".

وتعد هذه هي ثاني محاولة من جانب أوربان للضغط على رئيس المجلس الأوروبي لإعادة النظر في دعم أوكرانيا، وتأتي في وقت تواجه فيه أوكرانيا حالة من الغموض المتزايد بشأن إمدادات المساعدات والتمويل من حلفاءها الغربيين.

ويتطلب فتح محادثات انضمام أوكرانيا موافقة بالإجماع من كل دول الاتحاد الـ27.

كما حذر من أن مناقشة قضية انضمام أوكرانيا للاتحاد خلال اجتماع قادة دول الاتحاد المقرر الأسبوع المقبل سوف "يؤدي حتما إلى فشل" بسبب "الافتقار الواضح إلى الإجماع".

ولم يرد المجلس الأوروبي على الفور على طلب للتعليق.