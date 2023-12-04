تأجيل محاكمة متهم بقتل طفلة والشروع في قتل شقيقها لجلسة يناير بالقليوبية

قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة "الدائرة التاسعة"، تأجيل نظر قضية اتهام عاطل بقتل طفلة والشروع في قتل شقيقها بعد التعدي عليهما بالضرب باستخدام عصا خشبية وسلك كهربائي بدائرة قسم شرطة الخصوص بمحافظة القليوبية، بجلسة اليوم الثاني من دور شهر يناير المقبل للمرافعة.

وعقدت المحكمة برئاسة المستشار هاني فتحي عباس مطاوع، وعضوية المستشارين محمد عبد المنعم نصر، وأحمد شحاتة هلال، ومحمد سعد الدين محمد، وأمانة سر ماهر الشوبري.



وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 16616 لسنة 2022 جنح قسم الخصوص، والمقيدة برقم 4457 لسنة 2022 كلي جنوب بنها، أن المتهم "أ. ك. م"، 31 سنة، عاطل في يوم 5/ 12/2022 بدائرة قسم شرطة الخصوص محافظة القليوبية، قتل عمدا الطفلة المجني عليها "ي.م"، بأن بيت النية وعقد العزم على ذلك، وأعد لهذا الفرض أداة عصا وما أن ظفر بها حتى تعدى عليها ضربا بالأداة المار بيانها وسدد له عدة ضربات بعموم جسدها؛ قاصدا من ذلك إزهاق روحها حتى أحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية - المرفق بالأوراق – والتي أودت بحياتها على النحو المبين بالتحقيقات.



وأضاف أمر الإحالة، أنه اقترنت تلك الجناية بجناية أخرى إذ إنه في ذات الزمان والمكان شرع في قتل الطفل المجني عليه "ص.م"، عمدا مع سبق الإصرار بأن عقد العزم وبيت النية على قتله وأعد لهذا الغرض عصا سلك كهربائي، وما أن ظفر به حتى تعدى عليه ضربا بالأدوات المار بيانها وسدد له عدة ضربات بعموم جسده؛ قاصدا من ذلك إزهاق روحه حتى أحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق بالأوراق - والتي كادت أن تودي بحياته إلا أنه قد خاب أثر جريمته؛ لسبب لا دخل لإرادته فيه إلا وهو مداركة المجني عليه بالعلاج على النحو المبين بالتحقيقات.