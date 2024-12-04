لوفتهانزا توفر خطوط طيران أكثر استدامة لأنحاء العالم بـ تذاكر خضراء

أعلنت مجموعة لوفتهانزا الألمانية للطيران عن إطلاق "تذاكر الطيران الخضراء" لجميع درجات السفر لأكثر من 850 ألف رحلة سنويا اعتبارا من اليوم الأربعاء.

وقالت المجموعة ، في بيان تلقت وكالة الأنباء الالمانية (د ب أ) في دبي نسخة منه ، إن التذكرة الأكثر استدامة تسهم في تعويض انبعاثات غازات ثاني أكسيد الكربون، حيث تعد الأسعار الخضراء جزءا من المحفظة المتنامية للمجموعة من عروض السفر الأكثر استدامة.

وأضافت: "بدأت لوفتهانزا منذ حوالي عامين تقديم تذاكر خضراء للرحلات القصيرة والمتوسطة ، وبعد تشغيل تجريبي ناجح على طرق دولية محددة، فإن المجموعة تتيح الآن لعملائها حجز تذاكر مماثلة على الرحلات الطويلة، ما يوفر خيارا إضافيا لهيكل أسعارها الحالي".

وتابعت أنه منذ بدء العمل بالتذاكر الخضراء في فبراير 2023، اختار أكثر من مليوني مسافر هذه الأسعار لتعويض ما يقرب من 190 ألف طن من ثاني أكسيد الكربون عن طريق تقليل الانبعاثات الناجمة عن رحلاتهم، وتمثل هذه الكمية من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون لأكثر من 1300 رحلة من ميونخ إلى نيويورك بطائرة إيرباص A350.

وقال ديتر فرانكس، الرئيس التنفيذي التجاري لمجموعة لوفتهانزا: "وضعنا لأنفسنا أهدافا طموحة لجعل الطيران أكثر استدامة. ولتحقيق هذه الغاية، فإننا نستثمر مليارات اليوروهات سنويا في الطائرات الجديدة والتقنيات الرائدة بالإضافة للعديد من الجوانب الأخرى، ومن خلال تذاكرنا الخضراء المبتكرة، فإننا نشمل عملاءنا أيضا في هذه الجهود ونقدم لهم الفرصة للمساهمة الفاعلة في دعم طيران أكثر استدامة لما يزيد على 850 ألف رحلة".