أكدت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، انتظام فتح جميع لجان انتخابات مجلس النواب في موعدها المحدد صباح اليوم، ووصول المستشارين وأعضاء اللجان دون أي معوقات؛ إيذانًا ببدء استقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم لانتخاب مرشحيهم.

جاء ذلك خلال متابعة محافظ البحيرة، لسير العملية الانتخابية من غرفة التحكم والسيطرة بديوان عام المحافظة، بحضور القيادات التنفيذية وممثلي كل الجهات المعنية والأمنية.

وتتواصل المحافظ، بشكل لحظي مع رؤساء المراكز والمدن من خلال تقنية الفيديو كونفرانس؛ لمتابعة سير العمل داخل اللجان العامة والفرعية، والتنسيق الكامل مع مديرية الأمن لتأمين المقار الانتخابية وتسهيل حركة دخول وخروج الناخبين، لضمان سير العملية الانتخابية في بيئة آمنة ومنضبطة.

وتُجرى الانتخابات في ثلاث دوائر تشمل الدائرة الأولى: (قسم دمنهور – مركز دمنهور)، وتشمل الدائرة الثالثة (مركز أبو حمص – مركز إدكو) وتضم الدائرة الثامنة: (مركز شبراخيت – مركز إيتاي البارود) .

ويبلغ عدد المراكز الانتخابية 264 مركزًا، تضم 297 لجنة انتخابية، ويصل إجمالي عدد الناخبين بهذه الدوائر إلى مليون و726 ألفًا و88 ناخبًا وناخبة.

ودعت عازر، أبناء البحيرة للمشاركة الإيجابية والإدلاء بأصواتهم وممارسة حقهم الدستوري في اختيار ممثليه.

وأكدت أن المحافظة تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين، مع الالتزام الكامل بالحياد والشفافية، وتذليل أي عقبات لضمان سير العملية الانتخابية بشكل لائق.