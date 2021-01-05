وصل أمير قطر، تميم بن حمد، صباح الثلاثاء، إلى المملكة العربية السعودية؛ لترأس وفد بلاده في اجتماع الدورة الـ41 لمجلس التعاون الخليجي.

وكان في استقبال أمير قطر لدى وصوله إلى محافظة العلا، ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان.

وتنطلق اليوم الثلاثاء، أعمال اجتماع الدورة الـ41 لمجلس التعاون الخليجي، برئاسة العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، في محافظة العلا بالمملكة العربية السعودية، وبمشاركة قادة الدول الأعضاء.

وأعلن وزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد ناصر الصباح، مساء أمس الاثنين، الاتفاق على فتح الأجواء والحدود البرية والبحرية بين قطر والسعودية بداية من مساء أمس، قبل ساعات من انعقاد قمة العلا في المملكة الثلاثاء.

وقال وزير الخارجية الكويتي، في بيان تليفزيوني، إن أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الصباح، أجرى اتصالا مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الاثنين، وأنه تم الاتفاق على فتح جميع الحدود بين قطر والسعودية.